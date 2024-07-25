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Лавров проводит переговоры с главой МИД Индонезии

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с коллегой из Индонезии Ретно Марсуди на "полях" СМИД АСЕАН в Лаосе.

По окончании переговоров ожидается, что Лавров и Марсуди подпишут план консультаций между МИД двух стран.

Перед началом переговоров Марсуди вышла встретить Лаврова в коридоре перед комнатой, где проходит встреча, и после приветствия обратила внимание на брошь официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Мне нравится ваша брошь. Пришлите мне такую", - сказала глава МИД Индонезии Лаврову.

"По русской традиции, если кому-то что-то понравилось, то мы сразу это даем", - ответил российский министр.

МИД РФ Сергей Лавров Индонезия
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