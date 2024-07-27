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Главы МИД РФ и Южной Кореи обсудили ситуацию на Корейском полуострове

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров "на полях" министерских мероприятий по линии АСЕАН во Вьентьяне в субботу провел беседу с министром иностранных дел Республики Корея Чо Тхэ Ёлем.

"Главы внешнеполитических ведомств двух стран обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений, а также ситуации на Корейском полуострове", - сообщил МИД РФ.

Как отмечается, "с обеих сторон выражена готовность к продолжению контактов по вопросам, представляющим взаимный интерес".

Лавров находится с визитом в Лаосе с 25 по 27 июля.

МИД РФ Сергей Лавров Южная Корея Чо Тхэ Ёль
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