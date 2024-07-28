США и Япония проведут консультации на уровне министров обороны и иностранных дел

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Главы оборонных и внешнеполитических ведомств США Ллойд Остин и Энтони Блинкен и Японии Минору Кихара и Ёко Камикава в воскресенье проведут в Токио консультации в формате 2+2, направленные на укрепление военного сотрудничества, сообщило агентство Associated Press (АР).

В частности, стороны обсудят вопросы "модернизации командования и контроля над вооруженными силами США и расширения производства ракет по американской лицензии в Японии на фоне растущей угрозы со стороны Китая".

Агентство отмечает, что "впервые министры проведут отдельные переговоры, чтобы подтвердить приверженность США "расширенному сдерживанию", которое включает в себя ядерное оружие".

Ранее японская сторона отказывалась открыто обсуждать "этот деликатный вопрос в единственной стране мира, которая подверглась ядерным атакам".

АР пишет, что, как ожидается, министры обсудят планы модернизации структур командования и контроля вооруженных сил США в Японии путем привлечения офицеров более высокого ранга, наделенных командными полномочиями.

В сообщении говорится, что Япония значительно ослабила свои ограничения на экспорт вооружений и в декабре удовлетворила запрос США на поставку ракет-перехватчиков класса "земля-воздух" PAC-3, произведенных в Японии по американской лицензии, для пополнения запасов США.

Ожидается, что министры также обсудят возможное увеличение производства этих ракет для экспорта в Соединенные Штаты.

Япония и США активизировали сотрудничество в области военной промышленности после апрельского соглашения между премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом США Джо Байденом, сообщает агентство.