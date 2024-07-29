США перебрасывают танки Abrams и другую бронетехнику на базу НАТО в Польше

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Партия бронетехники армии США перебрасывается по дорогам общего пользования на склады НАТО на американской базе, расположенной у города Повидз на западе Польши, сообщила радиостанция Radio Zet.

"Жители Любушского и Великопольского воеводств (регионы на западе Польши - ИФ) наблюдают на местных дорогах все больше танков и боевых машин пехоты, - сказано в сообщении. - Как выяснил корреспондент Радио ZET, эти поставки являются частью плановой операции по переброске военной техники американской армии".

Американские военные перебрасывает технику и транспортные средства с военных баз в Германии на склады в Повидзе. Перевезенная техника ранее хранилась на военном складе в Мангейме. На американской базе в Повидзе разместятся 87 танков, более 150 боевых машин пехоты и 18 самоходных гаубиц, информирует радиостанция.

Перебрасываемая техника названа элементом усиления восточного фланга НАТО вооруженными силами США. Склады в Повидзе примыкают к аэропорту, что позволяет при необходимости оперативно перебрасывать технику вместе с запасами боеприпасов, отметила радиостанция.

Переброска американской армейской техники на базу в Польше продлится до конца сентября.