СБ ООН единогласно принял резолюцию об отмене оружейного эмбарго в отношении ЦАР

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Совет безопасности ООН во вторник принял французский проект резолюции, который предусматривает отмену эмбарго на поставки оружия Центральноафриканской Республике (ЦАР).

Документ поддержали все 15 членов СБ ООН.

Также резолюция предполагает продление санкционного режима в отношении вооруженных группировок в ЦАР до 31 июля 2025 года, а также продление мандата группы экспертов, контролирующей осуществление этих мер, до 31 августа 2025 года.

"Важно, что сегодня СБ наконец-то признал эту объективную реальность и скорректировал санкционный режим. Принимая во внимание позицию Банги (столица ЦАР - ИФ) и конструктивный настрой авторов проекта резолюции, мы проголосовали за снятие ограничительных мер с правительства ЦАР", - сказал постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Однако очевидно, что принятое сегодня решение назрело уже давно. Россия неоднократно говорила об этом за этим столом. Мы убеждены, что в дальнейшем нам необходимо более оперативно реагировать на эволюцию обстановки в государствах под санкциями СБ и адаптировать введенные ограничения", - добавил он.

В прошлом году президент РФ Владимир Путин на встрече с коллегой из ЦАР Фостен-Арканж Туадерой заявил, что Россия будет и дальше оказывать содействие ЦАР по укреплению ее суверенитета и безопасности.