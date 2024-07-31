Розничные продажи в Японии в июне выросли на 3,7%

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Розничные продажи в Японии в июне увеличились на максимальные за четыре месяца 3,7% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Об этом говорится в отчете министерства экономики, торговли и промышленности страны.

Темпы роста повысились по сравнению с пересмотренными майскими 2,7% и оказались лучше консенсус-прогноза аналитиков, представленного Trading Economics и предусматривавшего подъем на 3,3%.

Повышение розничных продаж в Японии отмечено по итогам 27-го месяца подряд.

В помесячном исчислении розничные продажи в Японии в июне увеличились на 0,6% после роста на 1,7% в мае.

Тем временем объем промпроизводства в стране в июне сократился на 3,6% относительно предыдущего месяца (ожидалось падение на 4,8%) и рухнул на максимальные с сентября 2020 года 7,3% в годовом выражении, согласно предварительным данным.