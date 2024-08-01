Соглашения о признании вины были достигнуты с тремя фигурантами дела о терактах 11 сентября

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - США достигли соглашения о признании вины с тремя фигурантами дела о терактах 11 сентября, сообщает Пентагон.

Соглашения были достигнуты с Халидом Шейхом Мохаммадом, Уалидом Мухаммадом Сали Мубараком и Мустафой Ахмедом Адамом.

"Конкретные положения и условия досудебных соглашений в настоящее время недоступны для общественности", - говорится в заявлении Пентагона.

Тем временем New York Times со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что все трое согласились признать себя виновными по обвинению в заговоре в обмен на пожизненное заключение.

Троим обвиняемым первоначально были предъявлены совместные обвинения 5 июня 2008 года, а затем 5 мая 2012 года в связи с их предполагаемой ролью в нападениях на США 11 сентября 2001 года.