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Глава МИД Австралии призвала сограждан незамедлительно покинуть Ливан

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг в соцсетях распространило видеообращение, в котором привала австралийцев, находящихся в Ливане, незамедлительно покинуть страну, сообщают арабские СМИ.

"Мое послание австралийским гражданам и жителям Ливана - сейчас самое время уезжать", - говорится в обращении

Она пояснила, что "существует реальный риск серьезной эскалации конфликта в регионе".

По ее словам, Австралия "работает с региональными партнерами, чтобы добиться сдержанности и деэскалации".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства лидеров ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и "Хезболлы" Фуада Шукра в Багдаде. Многие в регионе обвинили в этом Израиль.

Запад усиливает дипломатическое давление на Иран и другие страны региона из-за опасений более масштабного регионального конфликта, на фоне обещаний Тегерана и "Хезболлы" отомстить за убийства.

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Австралия Израиль Иран Тегеран ХАМАС Ливан
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