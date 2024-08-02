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В Турции заблокировали доступ к Instagram

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Власти Турции заблокировали доступ к соцсети Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией и запрещенной), сообщают в пятницу ближневосточные СМИ.

При этом информации о причинах блокировки и продолжительности не приводится.

Между тем накануне глава Управления по коммуникациям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун раскритиковал данную соцсеть за решение блокировать посты с соболезнованиями в связи с убийством главы политбюро группировки ХАМАС Исмаила Хании.

"Это цензура в чистом виде", - сказал Алтун, комментируя действия Instagram.

Хания и его телохранитель были убиты рано утром в среду в Тегеране. В ХАМАС обвинили в нападении израильтян. Израиль пока не взял на себя ответственность за убийство Хании.

Instagram Израиль Турция
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