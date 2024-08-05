Власти Турции оставили в силе запрет на доступ к соцсети Instagram

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Власти Турции решили продолжить блокировку на своей территории Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией и запрещенной), так как на переговорах с представителями этой соцсети пока не добились решения спорных вопросов, сообщают в понедельник турецкие СМИ.

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу подтвердил, что власти на состоявшихся в понедельник переговорах не добились желаемого результата. По мнению министра, владельцы соцсети "не уважают чувства турецких граждан".

"Мы снимем запрет, когда они выполнят наши требования", - отметил Уралоглу.

В компании Meta, в свою очередь, заявили, что сделают всё возможное, чтобы возобновить работу соцсети на территории Турции.

На прошлой неделе власти Турции заблокировали доступ к соцсети Instagram.

Глава Управления по коммуникациям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун раскритиковал данную соцсеть за решение блокировать посты с соболезнованиями в связи с убийством главы политбюро группировки ХАМАС Исмаила Хании.

"Мы имеем дело с цифровым фашизмом, который не терпит даже фотографии палестинских мучеников и тут же блокирует такие публикации", - высказался в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турция занимает пятое место в мире по использованию соцсети Instagram, насчитывая 57 млн пользователей.

Как отмечает вице-председатель турецкой ассоциации предприятий электронной коммерции, турецкий бизнес получает через соцсеть Instagram около 27 млн долларов в день.