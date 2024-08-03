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Путин соболезнует Ким Чен Ыну в связи с трагическими последствиями наводнений в КНДР

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин выразил соболезнования лидеру КНДР Ким Чен Ыну в связи с последствиями наводнений в стране.

"Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнений в северо-западных провинциях вашей страны. Прошу передать слова сочувствия и поддержки всем, кто потерял своих близких в результате разгула стихии", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

"Разделяем боль и скорбь дружественного народа Корейской Народно-Демократической Республики. Уверены, что обстановка в пострадавших районах будет оперативно нормализована. Вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь и поддержку", - написал президент РФ.

Ранее стало известно, что лидер КНДР сменил министра общественной безопасности на фоне разрушений и жертв наводнения в некоторых районах страны.

Как сообщало Центральное телеграфное агентство Кореи, Ким Чен Ын, выступая на заседании, "подробно остановился на выявленных недочетах", а также "предложил строго наказать тех, кто проявил халатность в выполнении своего служебного долга, возложенного партией и государством, что привело даже к недопустимым человеческим жертвам".

По сообщению агентства, была проведена смена руководства комитетов ТПК в пострадавших провинциях.

В результате наводнения ущерб получили более 4,1 тыс. домов и значительная часть сельхозугодий.

КНДР Ким Чен Ын Владимир Путин
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