Запуск американского космического корабля Cygnus к МКС перенесен из-за непогоды

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Запуск грузового космического корабля Cygnus американской компании Northrop Grumman к Международной космической станции (МКС), планировавшийся в субботу, перенесен как минимум на сутки в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщает NASA.

Теперь запуск предполагается осуществить в воскресенье в 11:02 по времени Восточного побережья США (в 18:02 по московскому времени) с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

Стыковка корабля Cygnus с МКС будет проведена путем захвата сблизившегося со станцией грузовика дистанционной рукой-манипулятором МКС Canadarm-2 и последующим присоединением его к американскому модулю Unity.

Миссия Cygnus NG21 проводится в рамках коммерческого контракта NASA с корпорацией Northrop Grumman по снабжению МКС. Корабль должен доставить на станцию более 3,7 тонны груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Это уже 21-й полет космического грузовика корпорации Northrop Grumman к МКС. Был также один неудачный запуск в 2014 году, когда корабль не долетел до станции вследствие аварии ракеты-носителя Antares. Первый успешный запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.