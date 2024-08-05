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Нетаньяху решил отложить нормализацию отношений с Саудовской Аравией до выборов в США

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил не добиваться возможной нормализации отношений с Саудовской Аравией до президентских выборов в США в ноябре, сообщает Channel 12.

По данным телеканала, Нетаньяху принял это решение в связи с событиями в США. Как отмечается, он хочет подождать, будет ли избран кандидат от республиканцев, бывший президент Дональд Трамп.

В сообщении говорится, что это решение имеет серьезные последствия, в том числе для потенциальной сделки о прекращении огня в обмен на заложников, поскольку потенциальная нормализация стала бы "страховкой" для Нетаньяху: если бы его правая коалиция развалилась из-за разногласий по сделке с Газой, нормализация отношений с Саудовской Аравией помогла бы ему на выборах.

На прошлой неделе израильский чиновник сообщил журналистам на брифинге в Вашингтоне, что соглашение о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией все еще возможно до ноябрьских президентских выборов.

По его словам, Нетаньяху обсуждал этот вопрос с президентом США Джо Байденом во время их встречи в Белом доме.

Израиль Биньямин Нетаньяху Саудовская Аравия
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