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В Молдавии начались маневры с участием военнослужащих США и Румынии

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В понедельник в Молдавии стартовали военные учения "Огненный щит - 2024" с участием военнослужащих США и Румынии, сообщила пресс-служба министерства обороны.

Согласно сообщению, на учениях будет использоваться военная техника и артиллерийские системы, находящиеся на вооружении армии Молдавии.

"Цель учений – развитие оперативных возможностей и повышение оперативной совместимости участвующих войск. В учениях будут задействованы военно-технические подразделения и артиллерийские системы национальной армии", - говорится в сообщении.

В ближайшие дни по дорогам Молдавии будет организовано передвижение военной техники. В связи с этим Минобороны призвало население сохранять спокойствие и получать информацию из официальных источников.

Учения "Огненный щит" проводятся в Молдавии ежегодно с 2015 года и входят в план подготовки национальной армии.

Молдавия США Румыния
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