Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Переоткрытие исчезнувшей сардельки, поглощение деревьями метана, а также защита пожилых от деменции с помощью рекомбинантной вакцины от опоясывающего лишая

Фото: Veronique DURRUTY/Gamma-Rapho via Getty Images

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- "Джеймс Уэбб" напрямую рассмотрел суперюпитера у солнцеподобной звезды Эпсилон Индейца, подтвердив его существование. Это самая старая и холодная экзопланета, которая наблюдалась таким образом. Температура суперюпитера составляет 280 кельвин, возраст – около 3,5 млрд лет, масса – 6,3 или 8,6 массы Юпитера. Возраст звезды Эпсилон Индейца – около 3,7–5,7 млрд лет, она находится в почти 12 световых годах от Солнца.

- Два человека попробовали остатки древнего алкогольного напитка. По их словам жидкость, сохранившаяся внутри 2300-летнего сосуда из Китая, содержит металлический привкус. При этом она дошла до наших дней уже в прозрачном виде и не пахла. Плотно закупоренный бронзовый сосуд был найден археологами в китайской провинции Шэньси во время раскопок одной из древних гробниц. По словам ученых, среди современных напитков жидкость из сосуда, по-видимому, первоначально была наиболее похожа на хуанцзю ("желтое вино").

- Более 4 млрд лет назад на молодую Луну упало что-то большое. В образовавшемся от удара расплаве стали кристаллизоваться цирконы, с помощью которых удалось установить дату события: 4,338-4,334 млрд лет назад. Опираясь на данные о химическом и изотопном составе исследованных лунных образцов, ученые предположили, что с этим событием связано образование крупнейшей ударной структуры на Луне – бассейна Южный полюс - Эйткен.

- Рекомбинантная вакцина от опоясывающего лишая защищает еще и от развития деменции. Это показало сравнение историй болезни более 200 тысяч человек. У женщин защитный эффект рекомбинантной вакцины против развития деменции оказался выше.

- Деревья могут поглощать метан. Точнее, не сами деревья, а метанотрофы, которые, как выяснилось, успешно живут в их коре. Это оказалось справедливым для тысяч деревьев в бореальных, умеренных и особенно тропических лесах. Раньше такая способность не была известна, потому что до появления наземного лазерного сканирования эмиссию метана измеряли лишь на небольшой высоте вблизи поверхности почвы.

- В Бразилии зафиксировали первые случаи смерти от лихорадки Оропуш, вызываемой одноименным вирусом. Жертвами стали две молодые женщины из восточной части страны.

- Где-то в ранней Вселенной существовал массивный квазар, который никак не мог наесться. Так можно описать систему, рассмотренную "Джеймсом Уэббом". В фокусе внимания инфракрасного космического телескопа был массивный квазар, сливающийся с двумя массивными галактиками, которые существовали спустя около 890 млн лет после Большого Взрыва. Данные телескопа выявили пять компонентов системы: родительская галактика квазара, два ее компаньона, мостообразная структура, соединяющая квазар с одной из галактик-компаньонов, и отток ионизированного газа. Система показывает, как эффективно могли расти родительские галактики квазаров и как активно могла химически обогащаться среда внутри них в ранней Вселенной.

- Российские ихтиологи переоткрыли считавшуюся исчезнувшей сардельку. Речь о мелкой рыбке, которая обитает исключительно в озере Абрау в Краснодарском крае. Ее называют абрауской тюлькой или абрауской сарделькой (Clupeonella abrau). Эта мелкая представительница семейства сельдевых достигает всего 3,5-4,5 см в длину. Она не встречалась ихтиологам с 2008 года. Исследователи смогли поймать в этом водоеме девять рыбок, похожих на представителей данного вида, и генетический анализ подтвердил это. Эндемичные рыбы пострадали от завезенных конкурентов и хищников, но им удалось выжить, вероятно, благодаря быстрому развитию икры, стайному образу жизни и вертикальным миграциям.

- Как древнему кочевнику похоронить товарища, который потерял голову в бою? Булан-кобинцы, жившие на Алтае больше полутора тысяч лет назад, положили в могилу череп барана на место головы. Как вообще могла возникнуть такая идея и есть ли у нее аналоги – об этом в материале N+1.