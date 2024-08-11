Власти Турции начали разблокирование Instagram

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Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Турецкие власти накануне объявили о начали разблокирования соцсети Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией и запрещенной) после девяти дней ограничения доступа, сообщает Hürriyet.

"После переговоров с представителями Instagram мы будем разблокировать доступ к соцсети начиная с 21:30 (совпадает с московским) субботы после того, как они согласились удовлетворить наши требования", - приводит издание слова министра транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадира Уралоглу.

Министр подчеркнул, что правительство хочет от соцсетей соблюдения законов Турции.

Власти Турции заблокировали доступ к Instagram c 2 августа. Глава Управления по коммуникациям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун критиковал данную соцсеть за решение блокировать посты с соболезнованиями в связи с убийством главы политбюро группировки ХАМАС Исмаила Хании.

В Meta ранее опровергали утверждения, что там не сотрудничают с турецкими властями, и напоминали, что удалили по их запросу за первую половину 2024 года почти 2,5 тыс. постов.

"Хюрриет" напоминает, что 60-70% из 85-миллионного населения Турции имеют аккаунты в Instagram.