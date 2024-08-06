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Корабль Балтфлота прибыл в Венесуэлу

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Учебный корабль "Смольный", совершающий дальний морской поход в целях проведения морской практики курсантов военно-морских учебных заведений Минобороны России, во вторник прибыл в порт Ла-Гуайра (Венесуэла), сообщил Балтийский флот.

"За время стоянки в порту экипаж пополнит запасы воды, топлива и продовольствия, совершит технический осмотр корабля", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы флота, для экипажа "Смольного" посещение Венесуэлы стало вторым заходом в порт иностранного государства в рамках дальнего похода.

В период с 27 по 30 июля экипаж корабля посетил с неофициальным визитом порт Гавана (Куба), говорится в сообщении.

Дальний морской поход учебного корабля Балтийского флота "Смольный" проходит в рамках проведения морской практики курсантов военно-морских учебных заведений министерства обороны РФ. Будущие военно-морские офицеры на корабле выполняют учебную программу, в частности, по связи и кораблевождению. В общей сложности в морском походе принимают участие более 300 курсантов, информирует пресс-служба.

Балтийский флот Балтфлот ВМФ РФ Венесуэла
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