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Цены на уран опустились до $81 за фунт, минимума за девять месяцев

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Мировые цены на уран опустились до $81 за фунт на фоне уменьшившихся опасений по поводу рисков для поставок, пишет во вторник Trading Economics.

Таким образом, с пика в начале февраля уран потерял почти четверть стоимости.

Минэнерго США продолжило проводить тендеры на низкообогащенный уран для ядерной энергетики для оценки внутренних мощностей после решения правительства страны о запрете импорта урана из РФ. Оценка послужила для определения нескольких исключений из эмбарго, тем самым снизив опасения дефицита поставок.

Тем временем "Казатомпром" сообщил об увеличении добычи урана в I полугодии 2024 г., а также о планах увеличения добычи в целом в 2024 г. Это также ограничило опасения насчет поставок урана из Казахстана, которые появились после неожиданного решения властей страны о повышении ставки налога на добычу полезных ископаемых для урана.

США
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