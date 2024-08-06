В Крыму восстановлено движение поездов и автомобилей севернее Симферополя

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Движение поездов на участке Джанкой-Симферополь и по автотрассе Симферополь-Красноперекопск в Крыму возобновилось. Об этом сообщил во вторник советник главы Крыма Олег Крючков.

"Восстановлено движение по перегону железной дороги Джанкой-Симферополь и участку автомобильной дороги Симферополь-Армянск", - написал Крючков в своем телеграм-канале со ссылкой на информацию Минтранса Крыма.

Ранее в 17:38 вторника Крючков написал, что железнодорожное сообщение остановлено предварительно на два часа на участке Симферополь - Джанкой в Крыму, позже перекрытие продлили до 22:00. Через станцию Джанкой проходит единственная железнодорожная ветка, соединяющая Симферополь, Евпаторию и Севастополь с материковой частью России.

Компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" сообщила, что пять пассажирских поездов остановлены на промежуточных станциях, их прибытие будет задержано.

Служба автодорог Крыма во вторник вечером сообщала, что также ограничено движение автотранспорта по трассе Симферополь-Красноперекопск в районе поселка Октябрьское (Красногвардейский район).