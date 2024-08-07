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В МИД КНР назвали прекращение огня на постоянной основе главным условием мира в Палестине

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Достижение всеобъемлющего соглашения и прекращение боевых действий в секторе Газа является главным фактором нормализации обстановки на Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

"Ключ к тому, чтобы избежать ухудшения и эскалации ситуации, заключается в скорейшем достижении всеобъемлющего и постоянного прекращения огня в Газе", - сказал он в телефонной беседе с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Иордании Айманом ас-Сафеди, сообщатся в среду на сайте МИД КНР.

Ван И сказал, что "Китай решительно выступает против и решительно осуждает" убийство в Тегеране лидера ХАМАС Исмаила Хании, которое "нарушает основные нормы международных отношений, суверенитет Ирана, разрушает переговорный процесс по прекращению огня в Газе и ведет к дальнейшей эскалации ситуации в регионе".

По словам китайского министра, в вопросе палестино-израильского конфликта международное сообщество "должно выступить с более согласованной позицией и выступить единым фронтом".

Ван И подчеркнул, что "соответствующие стороны должны исходить из общей ситуации, прекратить предпринимать действия, направленные на эскалацию обстановки и возобновить переговоры о прекращении огня как можно скорее".

Китай Ван И Иран ХАМАС Тегеран
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