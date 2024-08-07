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Турции пообещали последствия за поставки России подсанкционных товаров

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Турции придется иметь дело с контрмерами Вашингтона, если Анкара продолжит экспорт в Россию подсанкционной продукции, заявил Financial Times помощник министра торговли США Мэттью Аксельрод.

"Нам нужно, чтобы Турция остановила незаконную передачу технологий США России. Нам нужен прогресс в этом деле со стороны турецких властей и промышленности, и быстро, или у нас не будет выбора, кроме как заставить столкнуться с последствиями тех, кто обходит наши меры экспортного контроля", - сказал он.

FT напоминает, что Аксельрод недавно провел переговоры с турецкими чиновниками в Стамбуле и Анкаре по этой проблеме.

По данным FT, из-за торговых отношений Турции и России США ранее добавили 18 турецких компаний в особый список: американским фирмам требуется получение специальных лицензий для продажи ряда категорий товаров этим компаниям. Также американская администрация неоднократно вводила санкции против турецких компаний по обвинению в поддержке российского оборонно-промышленного комплекса.

США Турция Мэттью Аксельрод
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