Утвержденные постпредами ЕС санкции запретят перепродавать СПГ из РФ в портах Европы

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Утвержденные в четверг на уровне постпредов санкции ЕС не нанесут сильного удара по поставкам российского СПГ на территорию Евросоюза, но запретят перепродавать полученный из РФ сжиженный газ в европейских портах, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

"Ограничения не нанесут удар по большей части экспорта СПГ из России в ЕС. Вместо этого речь будет идти о запрете для европейских портов на перепродажу СПГ из РФ. Также предусмотрен запрет на участие в финансировании запланированного Россией строительства арктических и балтийских терминалов СПГ", - отмечается в статье.

В свою очередь, Financial Times подчеркивает, что планируемые меры "запретят российским экспортерам использовать порты ЕС для перекачки предназначенного для третьих стран газа с больших танкеров на суда меньших размеров. Речи о полном запрете на покупку российского газа странами ЕС не идет".

Politico отмечает, что в последние недели против этих предложений выступали Венгрия и Германия. В Берлине сняли возражения, когда в проект документа внесли пояснения, которые, как считается, должны защитить мелкий бизнес от ряда побочных эффектов ограничительных мер. Венгрия же согласилась поддержать предложение после того, как ей пообещали, что ЕС не будет принимать меры в отношении строительства с российским участием АЭС "Пакш-2".

По данным СМИ, в утвержденный постпредами санкционный пакет вошли ограничительные меры в отношении примерно десятка нефтяных танкеров. Предусмотрены санкции против банков, которые, по мнению ЕС, участвуют в операциях по покупке РФ оружия и товаров двойного назначения. Торговые ограничения планируется ввести против нескольких десятков компаний, в том числе из Китая, Индии и Турции.

В санкционный пакет вошли дополнительные меры по экспортному контролю. Они, как ожидается, коснутся некоторых типов химической продукции, марганцевой руды, ряда видов пластмассы, электроники, производственного оборудования.

При этом западные СМИ отмечают, что решения постпредов еще должны утвердить в ближайшие дни на уровне министров. Поэтому окончательный вариант санкционного пакета может отличаться от нынешнего.

Ранее в четверг постпреды ЕС согласовали очередной пакет антироссийских санкций. "Постпреды ЕС только что согласовали мощный и существенный 14-й пакет санкций", - говорилось в сообщении бельгийского председательства в ЕС в соцсети.

Он предусматривает как новые меры, так и усиливает действие введенных ранее санкций, закрывая возможные лазейки.