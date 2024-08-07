В ЦАХАЛ заявили о планах ликвидировать нового главу политбюро ХАМАС

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Израильские военные будут стремиться ликвидировать нового главу политбюро ХАМАС Яхью Синвара, заявил в среду начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви.

"Мы попытаемся найти его, ударить по нему, чтобы в ХАМАС пришлось снова искать нового главу политбюро", - приводит его слова The Times of Israel.

В ходе выступления перед военными из ВВС Израиля Халеви пояснил, что назначение на политическую должность, с точки зрения израильского военного командования, не снимает с Синвара ответственность за участие в подготовке прошлогоднего нападения бойцов ХАМАС на Израиль.

Во вторник стало известно, что Синвар, возглавляющий ХАМАС в секторе Газа, назначен главой политбюро этого движения.

Таким образом, Синвар стал преемником Исмаила Хании, погибшего ранее этим летом в Тегеране. Иранская сторона возложила на Израиль ответственность за гибель Хании.

В последние месяцы израильские военные пытались найти и ликвидировать Синвара, так как считают его одним из организаторов нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года.

Синвар родился 29 октября 1962 года в городе Хан-Юнис в находящемся тогда под контролем Египта секторе Газа. Закончил Исламский университет города Газа, изучал арабистику.

В 1989 году спланировал похищение и убийство двух израильских солдат и четырех палестинцев, за что был осужден в Израиле на четыре пожизненных срока. Синвар провел в тюрьме 22 года, однако был освобожден в 2011 году вместе с еще около 1 тыс. палестинских заключенных в обмен на израильского солдата Гилада Шалита.

В 2017 году Синвар стал лидером ХАМАС в секторе Газа, на этом посту он заменил ныне покойного Ханию.