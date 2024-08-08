Возле японского острова Кюсю произошло землетрясение магнитудой 6,9

Объявлено об угрозе цунами

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,9 зафиксировано в четверг утром около восточного побережья японского острова Кюсю, сообщает телеканал NHK.

Эпицентр землетрясения располагался в море Хюга-Нада на глубине 30 км. Толчки ощущались на острове Кюсю, на западе и юге острова Сикоку.

Экстренные службы объявили об угрозе возникновения цунами. По данным сейсмологов, высота приливных волн может достигнуть 1 м. Власти призвали жителей не приближаться к побережью и речным водоемам, прекратить любую активность на воде и держаться от нее подальше.