Поиск

Число заявок на пособие по безработице в США упало на 17 тыс., сильнее прогноза

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 17 тыс. и составило 233 тыс., сообщается в отчете министерства труда США.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составлял 250 тыс., а не 249 тыс., как сообщалось прежде.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение числа заявок до 240 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics.

Несмотря на снижение, показатель остается существенно выше среднего уровня текущего года, отмечают эксперты.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, поднялось до 240,75 против 238,25 тыс. неделей ранее. Это максимальный уровень почти за год.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 27 июля, выросло до 1,875 млн (самый высокий показатель с ноября 2021 года) по сравнению с пересмотренными 1,869 млн неделей ранее.

Между тем эксперты ожидали сокращения до 1,870 млн с объявленного ранее уровня предыдущей недели в 1,877 млн.

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пресс-секретарь Борреля отказался комментировать события в Курской области

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль призвал жителей Газы эвакуироваться из ряда городов в районе Хан-Юниса

Израиль призвал жителей Газы эвакуироваться из ряда городов в районе Хан-Юниса

Молдавия инициирует введение режима повышенной готовности на рынке природного газа

Молдавия инициирует введение режима повышенной готовности на рынке природного газа
Военная операция на Украине

Российские военные сообщили, что ВСУ потеряли на курском направлении 660 военных

Anadolu Efes получила уведомление об отказе властей РФ одобрить сделку с AB InBev

Anadolu Efes получила уведомление об отказе властей РФ одобрить сделку с AB InBev

Brent подорожала до $78,41 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 8 августа

Кандидат в вице-президенты Вэнс считает, что США не должны обеспечивать обороноспособность Европы

Кандидат в вице-президенты Вэнс считает, что США не должны обеспечивать обороноспособность Европы
Обострение палестино-израильского конфликта

Иран назвал своими целями прекращение огня в Газе и наказание Израиля за убийство Хании

Обострение палестино-израильского конфликта

"Хезболла" может нанести удар по Израилю независимо от Ирана

"Хезболла" может нанести удар по Израилю независимо от Ирана
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });