Число заявок на пособие по безработице в США упало на 17 тыс., сильнее прогноза

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 17 тыс. и составило 233 тыс., сообщается в отчете министерства труда США.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составлял 250 тыс., а не 249 тыс., как сообщалось прежде.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение числа заявок до 240 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics.

Несмотря на снижение, показатель остается существенно выше среднего уровня текущего года, отмечают эксперты.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, поднялось до 240,75 против 238,25 тыс. неделей ранее. Это максимальный уровень почти за год.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 27 июля, выросло до 1,875 млн (самый высокий показатель с ноября 2021 года) по сравнению с пересмотренными 1,869 млн неделей ранее.

Между тем эксперты ожидали сокращения до 1,870 млн с объявленного ранее уровня предыдущей недели в 1,877 млн.