Трое пострадавших в ДТП в Турции россиян остаются в больнице

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Трое из семи пострадавших в ДТП в Турции российских туристов остаются в больнице, сообщила "Интерфаксу" замгенерального директора страховой компании "Евроинс" Юлия Алчеева.

"Сейчас трое российских граждан остаются в больнице, их состояние оценивается как средней тяжести. Четверо туристов выписаны", - сказала она.

В Генконсульстве РФ в Анталье "Интерфаксу" подтвердили информацию об аварии.

"Генконсульство находится в постоянном контакте с представителями турецких властей, туроператора, страховой компании и продолжит оказывать соответствующую помощь с тем, чтобы пострадавшие граждане как можно скорее получили необходимое лечение и вернулись в РФ", - подчеркнули в дипмиссии.

Утром в четверг 13 туристов из России и Казахстана пострадали в ДТП в провинции Мугла на шоссе Милас - Бодрум в Турции, в результате которого перевозивший их туристический автобус перевернулся. На место аварии была вызвана машина скорой помощи. Семеро россиян с различными травмами в экстренном порядке были доставлены в ближайший госпиталь. Все пострадавшие застрахованы в страховой компании "Евроинс".