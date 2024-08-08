Туристы из России и Казахстана пострадали в ДТП в Турции

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - По разным данным, от шести до 13 туристов из России и Казахстана пострадали в четверг в результате аварии в провинции Мугла, где перевернулся туристический автобус, сообщают турецкие СМИ.

ДТП произошло рано утром в четверг на трассе недалеко от города Милас, в котором находится аэропорт Милас-Бодрум. По предварительной информации, микроавтобус с туристами столкнулся с эвакуатором, после чего перевернулся. После аварии на место происшествия были направлены медицинские, пожарные и полицейские бригады.

"Спасатели извлекли пассажиров из автобуса, они доставлены медицинскими бригадами в близлежащие больницы. Состояние здоровья пострадавших не вызывает опасений", - отмечают издания.

Данные турецких СМИ по количеству пострадавших расходятся - часть из них сообщает о шести, другие о 13.