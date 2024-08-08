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В Турции госпитализированы семеро пострадавших в ДТП россиян

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Пострадавшие утром в четверг в ДТП в Турции россияне застрахованы в компании "Евроинс", семеро из них госпитализированы с травмами, в том числе одна - в тяжелом состоянии, сообщила "Интерфаксу" замгенерального директора СК "Евроинс" Юлия Алчеева.

"Примерно в 7:00 по дороге Бодрум - Милас произошло ДТП. В момент столкновения микроавтобус с туристами ехал по предназначенной полосе, а в него сзади въехал потерявший управление грузовик. В автобусе находилось 13 человек (11 взрослых и двое детей). На место ДТП вызвана машина скорой помощи, семеро застрахованных "Евроинс" с различными травмами в экстренном порядке доставлены в ближайший госпиталь по региону", - сказала она.

Представитель страховщика уточнила, что одна из пострадавших туристок находится в тяжелом состоянии.

Как сообщили турецкие СМИ, утром в четверг 13 туристов из России и Казахстана пострадали в ДТП в провинции Мугла на шоссе Милас - Бодрум, в результате которого перевозивший их туристический автобус перевернулся. Медикам пришлось доставать пассажиров из автобуса.

Турция Бодрум Милас РФ
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