British Airways приостановит полеты в Пекин по крайней мере на год

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Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Авиакомпания British Airways приостановит полеты в Пекин по крайней мере на год.

Такое решение компании обусловлено тем, что закрытое воздушное пространство России осложняет ее операции, увеличивая расходы, пишет газета Financial Times. Кроме того, в British Airways отмечают ослабление спроса на рейсы в этом направлении.

Полеты из аэропорта Хитроу в Пекин будут остановлены с 26 октября 2024 года до ноября 2025 года. При этом British Airways продолжит летать в Шанхай и Гонконг.

Ранее другая британская авиакомпания - Virgin Atlantic Airways Ltd. - объявила о прекращении рейсов из Лондона в Шанхай с 25 октября.

Акции International Consolidated Airlines Group S.A., владельца British Airways, теряют в цене 0,6% на торгах в Лондоне в четверг.