Белоруссия дополнила перечень товаров, запрещенных к ввозу из недружественных стран

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Белоруссия расширила перечень товаров, запрещенных к ввозу из недружественных стран и реализации на территории республики, сообщила в четверг пресс-служба белорусского правительства.

"Согласно постановлению перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории республики Беларусь, происходящих из недружественных стран, дополняется следующими позициями: маргарин, макароны, цемент и изделия из него, удобрения азотные, пластмассовая посуда, плиты ДСП, МДФ, ящики, коробки, мешки, пакеты и другая упаковочная тара из бумаги и картона, кирпичи строительные", - говорится в сообщении.

Сообщается, что "подписанное постановление - ответная мера на принятые Европейским союзом решения о расширении с 1 июля 2024 года санкций в отношении Республики Беларусь".

Новые ограничительные меры вступят в силу с 31 августа.

Белоруссия с 1 января 2022 года ввела на полгода продовольственное эмбарго на ввоз широкого перечня западных товаров, после чего это решение неоднократно продлевалось, а список таких товаров расширялся.

В него входят несколько десятков продовольственных и непродовольственных товаров из государств, которые проводят недружественную политику в отношении Белоруссии, таких, как страны-члены Европейского союза, США, Канада, Албания, Великобритания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Северная Македония, Сербия, Черногория и Швейцария.