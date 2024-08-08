Поиск

Белоруссия дополнила перечень товаров, запрещенных к ввозу из недружественных стран

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Белоруссия расширила перечень товаров, запрещенных к ввозу из недружественных стран и реализации на территории республики, сообщила в четверг пресс-служба белорусского правительства.

"Согласно постановлению перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории республики Беларусь, происходящих из недружественных стран, дополняется следующими позициями: маргарин, макароны, цемент и изделия из него, удобрения азотные, пластмассовая посуда, плиты ДСП, МДФ, ящики, коробки, мешки, пакеты и другая упаковочная тара из бумаги и картона, кирпичи строительные", - говорится в сообщении.

Сообщается, что "подписанное постановление - ответная мера на принятые Европейским союзом решения о расширении с 1 июля 2024 года санкций в отношении Республики Беларусь".

Новые ограничительные меры вступят в силу с 31 августа.

Белоруссия с 1 января 2022 года ввела на полгода продовольственное эмбарго на ввоз широкого перечня западных товаров, после чего это решение неоднократно продлевалось, а список таких товаров расширялся.

В него входят несколько десятков продовольственных и непродовольственных товаров из государств, которые проводят недружественную политику в отношении Белоруссии, таких, как страны-члены Европейского союза, США, Канада, Албания, Великобритания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Северная Македония, Сербия, Черногория и Швейцария.

Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Временное правительство Бангладеш во главе с нобелевским лауреатом Юнусом приняло присягу

Временное правительство Бангладеш во главе с нобелевским лауреатом Юнусом приняло присягу

British Airways приостановит полеты в Пекин по крайней мере на год

British Airways приостановит полеты в Пекин по крайней мере на год

Пресс-секретарь Борреля отказался комментировать события в Курской области

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль призвал жителей Газы эвакуироваться из ряда городов в районе Хан-Юниса

Израиль призвал жителей Газы эвакуироваться из ряда городов в районе Хан-Юниса

Молдавия инициирует введение режима повышенной готовности на рынке природного газа

Молдавия инициирует введение режима повышенной готовности на рынке природного газа
Военная операция на Украине

Российские военные сообщили, что ВСУ потеряли на курском направлении 660 военных

Anadolu Efes получила уведомление об отказе властей РФ одобрить сделку с AB InBev

Anadolu Efes получила уведомление об отказе властей РФ одобрить сделку с AB InBev

Brent подорожала до $78,41 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 8 августа

Кандидат в вице-президенты Вэнс считает, что США не должны обеспечивать обороноспособность Европы

Кандидат в вице-президенты Вэнс считает, что США не должны обеспечивать обороноспособность Европы
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });