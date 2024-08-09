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Канада ввела санкции против младшего сына Лукашенко

Под канадские санкции попали также несколько белорусских военачальников и судей, а также шесть компаний

Канада ввела санкции против младшего сына Лукашенко
Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай
Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Канада ввела санкции против младшего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко - Николая, а также еще девятерых белорусских граждан и шести компаний, соответствующее решение опубликовано в пятницу на официальном сайте канадского правительства.

Помимо Николая Лукашенко, в санкционный список внесены первый заместитель председателя Государственного военно-промышленного комитета республики Олег Мищенко, начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны Павел Муравейко, заместитель министра обороны по вооружению - начальник вооружения Вооруженных сил Андрей Федин, судьи Юлия Близнюк, Виталий Синило, Ирина Правдун, Валентина Новикова, Вадим Мозоль и Александр Абашин.

Также Канада вводит санкции в отношении Минского электротехнического завода, Конструкторского бюро "Дисплей", Минского научно-исследовательского приборостроительного института (ОАО "МНИПИ"), Научно-исследовательского института электронных вычислительных машин (ОАО "НИИЭВМ"), ОАО "Планар" (разработчик микроэлектроники) и производителя сельхозтехники ОАО "Гомсельмаш".

В документе отмечается, что "подпадающие под санкции организации действуют в составе белорусского оборонного и военно-промышленного комплекса и участвуют в производстве или ремонте военной техники", задействованной в российской СВО на Украине. За исключением производителя сельхозтехники "Гомсельмаш", который подвергся рестрикциям за действия в отношении работников, принимавших участие в протестах во время и после выборов президента Белоруссии в 2020 году.

Канада Белоруссия Александр Лукашенко Николай Лукашенко
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