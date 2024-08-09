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Вучич заявил, что получил от РФ предупреждение о риске госпереворота в Сербии

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Российские спецслужбы предупредили Сербию о готовящихся беспорядках, целью которых является государственный переворот, заявил в пятницу сербский президент Александр Вучич.

"Да, мы получили официальную информацию из РФ. Ее передали по официальным каналам. Мы с этим разбираемся, Наше Агентство безопасности и информации этим занимается", - приводит сербская газета Blic ответ Вучича на соответствующий вопрос журналиста.

Сербия РФ Александр Вучич
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