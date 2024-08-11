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Король Абдалла II заявил, что Иордания не даст втянуть себя в конфликт в Газе

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Король Иордании Абдалла II заявил в воскресенье делегации помощников конгрессменов США, что власти королевства не позволят вовлечь себя в конфликт в секторе Газа, считают приоритетом безопасность подданных, сообщает издание Arab news.

В то же время монарх подчеркнул необходимость немедленно добиться перемирия в Газе и предпринять меры по деэскалации ситуации, чтобы не позволить кризису перерасти в более масштабную войну. При этом он указал на угрозы, которые несут в себе нападения поселенцев на палестинцев на Западном берегу реки Иордан и нарушения в отношении мусульманских и христианских святынь в Иерусалиме.

По словам короля, лишь воплощение в жизнь принципа "двух государств для двух народов" гарантирует безопасность израильтян и палестинцев.

Накануне глава МИД Иордании Айман ас-Сафади также заявлял, что королевство не станет "полем боя" в противостоянии Израиля и Ирана, о чем власти уведомили обе стороны. Министр пообещал, что иорданские военные будут перехватывать любые посторонние объекты в воздушном пространстве страны, которые будут представлять опасность для ее жителей.

Arab news напоминает, что во время удара Ирана по Израилю в апреле иорданские военные сбивали запущенные со стороны Ирана объекты, пролетавшие над иорданской территорией.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства на минувшей неделе лидера палестинской группировки ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и старшего советника лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы Фуада Шукра в Бейруте. Иран и "Хезболла" пообещали отомстить за их гибель.

сектор Газа Израиль Иордания Абдалла II
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