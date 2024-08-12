Вице-президент Ирана Зариф ушел в отставку через несколько дней после назначения

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Вице-президент Ирана по стратегическим вопросам Джавад Зариф заявил в соцсети, что ушел в отставку еще на прошлой неделе, спустя несколько дней нахождения на посту.

Он объяснил это решение тем, что сомневается, что принесет пользу на позиции вице-президента.

11 августа вечером Зариф опубликовал сообщение в соцсети, из которого стало ясно, что он не планирует работать на посту вице-президента: он пожелал успехов новому кабинету министров, однако отметил, что недоволен его составом.

EFE отмечает, что Зариф и некоторые другие политики-реформисты в Иране недовольны тем, что в предложенный президентом состав кабинета министров вошли многие представители консерваторов. По словам Зарифа, из 19 кандидатов на министерские должности восемь представляют консервативное крыло иранской политики. Из этих восьми человек трое были министрами при прежнем президенте Ирана Ибрахиме Раиси.

Также недовольство иранских реформистов вызвал кандидат на пост главы МВД: бригадный генерал Корпуса стражей Исламской революции Эскандар Момени. Он занимает жесткую позицию по ряду чувствительных для реформистов вопросов. В частности, генерал поддерживал ранее в этом году план, предусматривающий обязательное ношение женщинами головных уборов, полностью скрывающих лицо.

Президент Масуд Пезешкиан не может самостоятельно предлагать кандидатов на роль глав некоторых ключевых министерств, напоминает EFE. Так, министр иностранных дел, внутренних дел, а также министр по делам разведки назначаются после консультаций с верховным руководителем страны аятоллой Али Хаменеи.

11 августа Пезешкиан представил на одобрение парламенту новый кабинет министров, в состав которого вошла только одна женщина.

Пезешкиан назначил Зарифа вице-президентом 2 августа.

Зариф был главой МИД Ирана с 2013 по 2021 год. В частности, он курировал переговоры по иранской ядерной проблеме с "шестеркой" международных посредников.