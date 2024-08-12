Байден обсудил с руководством четырех западных стран ситуацию на Ближнем Востоке

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Американский президент Джо Байден в понедельник говорил по телефону с руководством Франции, Германии, Италии и Великобритании об обстановке на Ближнем Востоке и об усилиях по снижению напряженности, сообщил представитель Совета нацбезопасности США Шон Саветт.

"Байден поговорил сегодня с руководителями Франции, Германии, Италии и Великобритании, чтобы обсудить ситуацию на Ближнем Востоке и прилагаемые усилия по ослаблению напряженности и достижению сделки по прекращению огня в Газе и освобождению заложников", - говорится в заявлении, распространенном пулом Белого дома.

Согласно совместному заявлению США, Великобритании, Франции, Германии и Италии, опубликованному на сайте Белого дома, лидеры стран поддержали призыв Байдена, президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси и эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани возобновить переговоры между Израилем и ХАМАС с целью скорейшего заключения соглашения о перемирии в секторе Газа.

В заявлении отмечается, что они также выразили поддержку "защите Израиля от иранской агрессии и нападений террористических групп, поддерживаемых Ираном" и призвали Тегеран воздержаться от нанесения удара по Израилю. Помимо этого, Байден и лидеры европейских стран "обсудили серьезные последствия для региональной безопасности в случае такого нападения".

Разговор прошел в то время, как появляется информация о подготовке Ирана к атаке на Израиль в ответ на убийство в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

Ранее в понедельник Axios со ссылкой на неназванных израильских и американских чиновников сообщил, что иранские войска в данный момент проявляют такую же активность, как перед атакой на Израиль в апреле. Однако источники уточнили, что Израиль и США не располагают данными о точном времени планируемого нападения.

В свою очередь телеканал Fox News со ссылкой на источники передал, что атака Ирана на Израиль может произойти в течение ближайших суток.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства в конце июля Хании и старшего советника лидера движения "Хезболла" Фуада Шукра в Бейруте. Иран и "Хезболла" пообещали отомстить за их гибель.