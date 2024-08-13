В Казахстане крупным предприятиям хотят ограничить закупки импортных товаров

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил прекратить практику, когда крупные промпредприятия закупают зарубежные товары при наличии отечественных аналогов, передает корреспондент "Интерфакса".

"Продолжается практика, когда подрядчик, выигравший конкурс по работам и услугам, приобретает импортные товары, несмотря на наличие аналогичных позиций казахстанского производства. Это надо прекратить", - сказал Бектенов на заседании правительства.

Министерству промышленности он поручил разработать механизм мониторинга обязательств крупных подрядчиков по использованию отечественного сырья и материалов. Сейчас, по его словам, имеются несколько каталогов казахстанских товаров, что позволяет импортировать продукцию под одним каталогом и реализовывать ее под другим каталогом уже как отечественную.

"Таких лазеек не должно быть. Министерством финансов для осуществления государственных закупок создан электронный каталог товаров с учетом международных стандартов. Он должен стать единым для всех", - добавил премьер-министр.

Бектенов поручил Минфину вместе с Минторговли и другими заинтересованными госорганами проанализировать и ликвидировать лишние каталоги товаров, работ и услуг.

На заседании напомнили, что глава государства поручил в течение трех лет обеспечить 60%-ую долю казахстанских товаров и услуг в закупках недропользователей, квазигосударственного и государственного сектора.

Бектенов отметил, что в мажилис внесены поправки по дальнейшему усилению контроля закупок.

"Каждым недропользователем будет принята Программа развития внутристрановой ценности, направленная на приоритетную закупку отечественных товаров. Внедряется (...) Единый реестр отечественных товаропроизводителей", - подчеркнул глава правительства.

Предприятия, попавшие в реестр, будут получать меры государственной поддержки в приоритетном порядке. Взамен к ним будут предъявляться встречные обязательства по модернизации производства, повышению производительности труда и конкурентоспособности, росту заработной платы.

"Правительство твердо стоит на позиции экономического патриотизма. Мы всегда будем поддерживать казахстанского производителя. Это задача каждого акима и отраслевых министров. Причем ее исполнение носит не рекомендательный характер, а строго обязательный", - подчеркнул Бектенов.

Касательно нефтегазового сектора, в правительстве отмечено, что ключевые недропользователи подписали контракты с отечественными производителями товаров на $240 млн.

"На сегодня заключены 65 меморандумов по освоению новых видов производств для нефтегазовой промышленности. Необходимо уже сейчас трансформировать их в офтейк-контракты", - подчеркнул Бектенов.

Он поручил Минэнерго до конца сентября провести соответствующую работу с обеспечением гарантированного заключения долгосрочных контрактов продолжительностью свыше 5 лет между крупными нефтегазовыми компаниями и казахстанскими производителями.