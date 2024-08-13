Российский фрегат - носитель ракет "Калибр" зашёл в Малаккский пролив

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе ракетного крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников", оснащённого ракетами "Калибр", зашёл в Малаккский пролив, сообщила во вторник пресс-служба ТОФ.

"Накануне отряд кораблей преодолел Индийский океан. Перед заходом в Малаккский пролив моряки провели корабельные тренировки по противовоздушной обороне и борьбе за живучесть. Крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" начинают переход через Азиатско-Тихоокеанский регион", - сказано в сообщении.

"Впереди у экипажей Сингапурский пролив, где традиционно повышенный трафик судов. Личный состав отряда проведёт тренировки по преодолению района с интенсивным движением судов. Перед прохождением узкости в ходе тренировок личный состав отработает действия, обеспечивающие безопасное маневрирование в районе с интенсивным уровнем судоходства", - информирует пресс-служба.

По её данным, дальний поход отряда кораблей ТОФ начался 22 января текущего года. За это время моряки-тихоокеанцы провели десятки тренировок по боевой подготовке и организации повседневной деятельности кораблей в море. Также экипажи кораблей совершили деловые заходы в порты Индии, Шри-Ланки, Ирана, Катара и Эритреи.

Ракетный крейсер "Варяг" - флагман Тихоокеанского флота России.

"Маршал "Шапошников" - фрегат ТОФ, который после модернизации стал носителем ракет "Калибр" (семейство российских крылатых ракет, разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").