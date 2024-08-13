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Эксперты ждут не менее четырех снижений ставок ФРС в течение года

Эксперты ждут не менее четырех снижений ставок ФРС в течение года
Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Более половины фондовых управляющих (60%) ждут не менее четырех снижений процентных ставок Федеральной резервной системой в течение ближайшего года, согласно результатам ежемесячного опроса Bank of America.

Рецессию назвали основным риском для своих инвестпортфелей 39% опрошенных, на втором месте находятся геополитические конфликты, сообщает MarketWatch.

Сейчас ожидают "мягкой посадки" экономики США в течение следующего года 76% респондентов по сравнению с 68% месяц назад. Доля тех, кто предполагает рецессию, поднялась до 13% с 11%.

Замедление темпов подъема мировой экономики теперь прогнозируют 47% опрошенных против 27% в июле.

Также результаты опроса показали, что инвесторы выводят деньги из акций в целом и акций японских компаний в частности. Отношение средств, вложенных в американский фондовый рынок, относительно инвестиций в акции Японии достигло максимального показателя с ноября 2021 года.

ФРС США
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