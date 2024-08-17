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Самолет Swissair экстренно сел в аэропорту Астаны и съехал на грунт

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В международном аэропорту столицы Казахстана совершил экстренную посадку самолет авиакомпании Swissair, сообщила в субботу пресс-служба аэропорта.

"В 16:00 рейс SWR161, выполнявший полет из Токио в Цюрих на борту Боинга 777-300ER (бортовой номер HBJNI), произвел экстренную посадку в аэропорту Астаны. Экипаж принял решение приземлиться из-за подозрения на инсульт у 50-летнего пассажира", - говорится в сообщении.

"После успешной посадки в 16:00, во время разворота на рулежной дорожке по ошибке экипажа самолет съехал на грунт. В связи с этим в 16:03 была объявлена тревога для выполнения аварийно-спасательных работ", - отметили в пресс-службе аэропорта.

Предварительно, аэропорт закрыт для всех рейсов на два часа.

В воздушной гавани предупредили, что ожидаются задержки регулярных рейсов, принесли извинения за возможные неудобства и заверили, что делается все возможное для минимизации задержек.

Астана Казахстан Swissair
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