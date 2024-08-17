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Аэропорт Астаны возобновил работу после инцидента с самолетом Swissair

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Международный аэропорт столицы Казахстана возобновил работу, сообщила в субботу пресс-служба аэропорта.

Как говорится в распространенном сообщении, работа аэропорта была возобновлена с 18:34 (аст).

Ранее сообщалось, что работа воздушной гавани Астаны была приостановлена в 16:03 после того, как самолет Swissair произвел экстренную посадку и съехал на грунт.

Рейс SWR161, выполнявший полет из Токио в Цюрих, запросил экстренную посадку в аэропорту Астаны из-за подозрения на инсульт у 50-летнего пассажира.

Астана Казахстан Swissair
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