Поиск

Обжалован приговор осужденному во Владивостоке американскому военному

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Защита американского военнослужащего Гордона Блэка, которого суд во Владивостоке приговорил к реальному сроку по делу о краже и угрозе убийством, обжаловала этот приговор, сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов Приморского края.

"В четверг в приемную Первомайского районного суда Владивостока поступила апелляционная жалоба адвоката Гордона Блэка, в которой сторона защиты просит приговор Первомайского районного суда от 19 июня в отношении Блэка отменить и передать уголовное дело на новое разбирательство", - сказал собеседник агентства.

Первомайский суд 19 июня приговорил американца к трем годам и девяти месяцам колонии общего режима, а также удовлетворил гражданский иск потерпевшей на 10 тысяч рублей.

По версии следствия, с апреля 2024 года Блэк жил у знакомой на улице Сахалинской во Владивостоке. В мае, находясь в ее квартире, во время ссоры он схватил ее за шею, что потерпевшая посчитала угрозой для жизни). Затем он похитил из ее кошелька 10 тысяч рублей. Деньги он потратил на собственные нужды, в том числе на оплату гостиничного номера, где был задержан.

Ему вменили статьи об угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК) и кражу, с причинением значительного ущерба (ч. 2 ст. 158 УК).

В суде Блэк не признал вину в угрозе убийством, но частично признал вину в краже, заявив, что умысла у него не было. Он также сообщил, что после инцидента перевел потерпевшей похищенные деньги. Потерпевшая в суде заявила, что ущерб ей не возместили.

Владивосток Первомайский суд Приморский край Гордон Блэк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В список рекомендованных чиновникам машин включили модели "ГАЗа", Lada Largus и Xcite

В список рекомендованных чиновникам машин включили модели "ГАЗа", Lada Largus и Xcite
Военная операция на Украине

Минобороны сообщило об уничтожении "Искандером" МиГ-29 ВСУ на аэродроме Долгинцево

Кремль исключает посредничество Эрдогана на переговорах по Украине

Что произошло за день: среда, 3 июля

Суд 23 июля рассмотрит иск Генпрокуратуры об изъятии активов бизнесмена Шефлера

Тренер сборной России по вольной борьбе арестован по делу о содействии терроризму

В сельхозорганизациях России к 1 июня доля погибших озимых зерновых выросла до 4,8%

В январе-мае доля мигрантов, проваливших экзамен по русскому, выросла в 10 раз

В январе-мае доля мигрантов, проваливших экзамен по русскому, выросла в 10 раз

Минэкономразвития сообщило о росте ВВП за январь-май на 5%

Минэкономразвития сообщило о росте ВВП за январь-май на 5%

В мае безработица в России осталась на апрельских 2,6%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });