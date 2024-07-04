Обжалован приговор осужденному во Владивостоке американскому военному

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Защита американского военнослужащего Гордона Блэка, которого суд во Владивостоке приговорил к реальному сроку по делу о краже и угрозе убийством, обжаловала этот приговор, сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов Приморского края.

"В четверг в приемную Первомайского районного суда Владивостока поступила апелляционная жалоба адвоката Гордона Блэка, в которой сторона защиты просит приговор Первомайского районного суда от 19 июня в отношении Блэка отменить и передать уголовное дело на новое разбирательство", - сказал собеседник агентства.

Первомайский суд 19 июня приговорил американца к трем годам и девяти месяцам колонии общего режима, а также удовлетворил гражданский иск потерпевшей на 10 тысяч рублей.

По версии следствия, с апреля 2024 года Блэк жил у знакомой на улице Сахалинской во Владивостоке. В мае, находясь в ее квартире, во время ссоры он схватил ее за шею, что потерпевшая посчитала угрозой для жизни). Затем он похитил из ее кошелька 10 тысяч рублей. Деньги он потратил на собственные нужды, в том числе на оплату гостиничного номера, где был задержан.

Ему вменили статьи об угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК) и кражу, с причинением значительного ущерба (ч. 2 ст. 158 УК).

В суде Блэк не признал вину в угрозе убийством, но частично признал вину в краже, заявив, что умысла у него не было. Он также сообщил, что после инцидента перевел потерпевшей похищенные деньги. Потерпевшая в суде заявила, что ущерб ей не возместили.