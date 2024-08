Рост фондовых индексов США на прошлой неделе стал максимальным с ноября 2023 года

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы в пятницу выросли примерно на 0,2% на фоне неоднозначной статистики.

По итогам всей прошедшей недели Dow Jones увеличился на 3%, S&P 500 - почти на 4%, Nasdaq - на 5,3%. Это наиболее значительное повышение с ноября 2023 года.

Индекс потребительского доверия в США в августе увеличился до 67,8 пункта по сравнению с 66,4 пункта месяцем ранее, по предварительным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики в среднем прогнозировали более умеренное повышение - до 66,9 пункта, сообщает Trading Economics.

Между тем число домов, строительство которых было начато в США в июле, сократилось на 6,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,238 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны в пятницу. Это минимальный показатель с мая 2020 года.

Аналитики ожидали сокращения количества новостроек с объявленного ранее июньского уровня до 1,33 млн. Согласно пересмотренным данным ведомства, в июне их насчитывалось 1,329 млн (рост на 1,1%), а не 1,353 млн (подъем на 3%), как сообщалось ранее.

Цена акций Nvidia Corp. выросла за день на 1,4%. За всю прошедшую неделю она подскочила более чем на 18%, что стало лучшим подъемом с мая 2023 года, сообщает MarketWatch.

Бумаги Alphabet Inc. в пятницу подорожали на 1%, но за пять рабочих дней потеряли 0,8% стоимости. Таким образом, они зафиксировали снижение по итогам шестой недели подряд (опустившись на 14,5% за этот период), чего не происходило с августа 2004 года.

Котировки акций H&R Block Inc., занимающейся подготовкой налоговых деклараций, подскочили за день более чем на 12% на позитивной квартальной отчетности. Кроме того, компания повысила размер дивидендов на 17%.

Стоимость бумаг медиакомпании Fox Corp. увеличилась на 1,4% после того, как аналитики Wells Fargo улучшили рекомендации для них сразу на две ступени - до "выше рынка" с "ниже рынка".

Кроме того, подорожали акции Tesla и Intel Corp. - на 0,9%, Apple Inc. и Walt Disney Co. - на 0,6%, Ulta Beauty Inc. и Tapestry - на 3,1%, Take-Two Interactive Software Inc., Bath & Body Works и Warner Bros. Discovery - на 2,4%.

При этом котировки акций Applied Materials снизились на 1,9%, несмотря на сильную отчетность за минувший квартал и хороший прогноз на текущий период. Один из крупнейших мировых производителей оборудования для выпуска чипов в третьем финквартале (завершился 28 июля) увеличил чистую прибыль на 9% и выручку - на 5%, оба показателя превзошли ожидания экспертов.

Бумаги производителя косметики и парфюмерии Estee Lauder Cos. подешевели на 0,2% после того, как аналитики BofA Securities ухудшили рекомендацию для них до "нейтрально" с "покупать".

Dow Jones Industrial Average в пятницу вырос на 96,7 пункта (на 0,24%) и составил 40659,76 пункта. Лидерами роста среди компонентов индекса стали акции Boeing Co. и Cisco Systems Inc., прибавившие в цене на 2% и 1,9% соответственно.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов увеличилось на 11,03 пункта (на 0,2%) - до 5554,25 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 37,22 пункта (на 0,21%) и завершил сессию на отметке 17631,72 пункта.