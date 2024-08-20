Власти Грузии планируют открыть новый аэропорт под Тбилиси в 2029 году

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Правительство Грузии рассчитывает ввести в эксплуатацию первую очередь международного аэропорта в Вазиани (бывшая военная база под Тбилиси) с пропускной способностью 10 млн пассажиров в 2029 году, говорится в сообщении, опубликованном администрацией правительства страны.

Планируется дальнейшее расширение пропускной способности аэропорта до 20 млн пассажиров в год. Общая площадь аэропорта составит 500 га.

В сообщении отмечается, что Азиатский банк развития (АБР) оказывает помощь правительству Грузии в разработке проекта. В июне АБР объявил тендер на разработку генерального плана нового аэропорта.

После разработки плана правительство объявит о международном конкурсе на выражение интереса, на основании которого планируется привлечь инвестора для проекта. По данным правительства, его общая стоимость составляет около $1,2 млрд.

В начале апреля премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что правительство страны приняло решение о строительстве нового аэропорта в Вазиани. При этом, по словам премьера, правительство рассматривало также возможность расширения старого аэропорта Тбилиси, стоимость этого варианта оценивалась примерно в $900 млн.

Кобахидзе отмечал, что в настоящее время пропускная способность Тбилисского аэропорта составляет до 4,5 млн пассажиров в год. "Расширение позволило бы увеличить пассажиропоток максимум до 15 млн пассажиров и перспективы дальнейшего развития не было", - сказал он.

Вазиани - поселок, расположенный в 25 км от Тбилиси. До 30 июня 2001 здесь располагалась 137-я военная база министерства обороны России.