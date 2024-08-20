В ЕС пока не видят причин для чрезвычайных мер в связи с оспой обезьян

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Комитет ЕС по безопасности в области здравоохранения пришел к выводу, что пока нет оснований считать чрезвычайной ситуацию в Евросоюзе в связи со случаями заболевания оспой обезьян. Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан де Керсмакер.

"Наш подход основывается на научных данных, и они служили базой наших дискуссий накануне на заседании комитета. Европейская комиссия и государства-члены ЕС собрались, чтобы обсудить ситуацию и рассмотреть, как координировать последующие этапы. Комитет по безопасности в области здравоохранения согласился, что в настоящий момент не идет речь о чрезвычайной ситуации в Европе, что касается оспы обезьян", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

Он отослал к опубликованному 16 августа анализу Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, согласно которому "в настоящее время общий риск для населения остается слабым".

Представитель ЕК также сообщил, что члены комитета договорились о необходимости скоординированного подхода к этой проблеме и внимательного отслеживания ситуации.

Отвечая на вопрос о наличии в ЕС вакцин против оспы обезьян, де Керсмакер отметил, что пандемия COVID-19 показала важность готовности к кризисам в области здравоохранения. Он сообщил, что с 2022 года были подписаны несколько контрактов с разными предприятиями, и эти вакцины уже распределены среди государств-членов.

"Наш последний совместный рамочный контракт предусматривает закупку вакцин до 2 млн доз", - добавил представитель ЕК.

Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.

На прошлой неделе ВОЗ объявила режим чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, в связи со вспышкой заболеваемости оспой обезьян в Конго и других африканских странах. В Конго в этом году было выявлено уже более 14 тыс. случаев заболевания, зафиксировано 524 летальных исхода.