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В аэропортах Канады образовались очереди из-за сбоя системы саморегистрации

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В аэропортах Канады сбой в системе киосков самообслуживания ведет к очередям на регистрацию, сообщает во вторник канадское телевидение.

"Сбой в системе киосков саморегистрации на рейсы по всей стране замедляет прохождение пограничного контроля во всех аэропортах Канады, однако ситуация не критическая", - сообщили канадским журналистам в международном аэропорту имени Пьера Эллиота Трюдо в Монреале.

Канадские аэропорты перешли на использование альтернативного плана работы, подготовленного как раз на случай непредвиденных ситуаций, чтобы обеспечить прохождение пограничного контроля как можно быстрее, а также уведомили пассажиров о возможных очередях.

"Временные перебои в системе отразятся на работе аэропортов", - написало ранее во вторник Канадское агентство пограничной службы в соцсети Х.

Канада Монреаль
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