Поиск

На фармацевтическом заводе в Индии произошел взрыв

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В Индии 14 человек погибли и 18 госпитализированы в результате взрыва на заводе по производству фармацевтических препаратов компании Escientia, сообщает в среду The Indian Express.

Инцидент произошел на заводе в городе Анакапалле в штате Андхра-Прадеш. Там находится особая экономическая зона Атчутапурам, где базируются многие фармацевтические компании.

После взрыва начался пожар, десятки пожарных машин направились к месту происшествия.

Некоторые работники Escientia собрались у офиса компании с требованием о выплате компенсаций пострадавшим. Также протестующие призывают наказать ответственных за безопасность в компании, так как считают, что взрыв произошел из-за халатности этих людей.

Индия Escientia
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ford изменил планы по электровнедорожникам и понесет расходы до $1,9 млрд

Ford изменил планы по электровнедорожникам и понесет расходы до $1,9 млрд

Швейцария присоединилась к ряду антироссийских санкций ЕС в рамках 14-го пакета

Швейцария присоединилась к ряду антироссийских санкций ЕС в рамках 14-го пакета

Microsoft со 2 сентября ограничит доступ к облачным подпискам для российских юрлиц

Британский антимонопольный регулятор прекратил расследования в отношении Google и Apple

Британский антимонопольный регулятор прекратил расследования в отношении Google и Apple

Оператор Гонконгской биржи увеличил чистую прибыль во II кв. на 9%

Оператор Гонконгской биржи увеличил чистую прибыль во II кв. на 9%

Транзит российского газа через Украину остается на максимуме - 42,4 млн куб. м

Транзит российского газа через Украину остается на максимуме - 42,4 млн куб. м

Что случилось этой ночью: среда, 21 августа

Делегаты съезда Демпартии формально утвердили Харрис кандидатом в президенты США

Делегаты съезда Демпартии формально утвердили Харрис кандидатом в президенты США
Обострение палестино-израильского конфликта

США будут добиваться согласия ХАМАС на новые условия соглашения о прекращении огня в Газе

США будут добиваться согласия ХАМАС на новые условия соглашения о прекращении огня в Газе
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });