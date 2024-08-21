На фармацевтическом заводе в Индии произошел взрыв

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В Индии 14 человек погибли и 18 госпитализированы в результате взрыва на заводе по производству фармацевтических препаратов компании Escientia, сообщает в среду The Indian Express.

Инцидент произошел на заводе в городе Анакапалле в штате Андхра-Прадеш. Там находится особая экономическая зона Атчутапурам, где базируются многие фармацевтические компании.

После взрыва начался пожар, десятки пожарных машин направились к месту происшествия.

Некоторые работники Escientia собрались у офиса компании с требованием о выплате компенсаций пострадавшим. Также протестующие призывают наказать ответственных за безопасность в компании, так как считают, что взрыв произошел из-за халатности этих людей.