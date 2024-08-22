Уолл-стрит закрылась в плюсе

Nasdaq вырос на 0,6%

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду, инвесторы оценивали пересмотренные данные о рынке труда и протокол последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Число рабочих мест в Соединенных Штатах (без учета сельскохозяйственного сектора) за 12 месяцев по март 2024 года выросло примерно на 2,1 млн, а не на 2,9 млн, как сообщалось ранее, заявило министерство труда США.

Предыдущая оценка была ухудшена на 818 тыс. Это худший пересмотр с 2009 года.

Ранее сообщалось, что за указанный период количество рабочих мест росло в среднем на 242 тыс. в среднем за месяц. По новым данным, рост составлял 173 тыс.

Результаты пересмотра важны для рынков, поскольку они могут повлиять на оценку состояния рынка труда Федрезервом и повлиять на его решение относительно времени и размера снижения процентных ставок.

Согласно протоколу июльского заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), большинство членов руководства ФРС полагают, что в сентябре ключевая ставка должна быть снижена, если инфляция в США продолжит ослабляться.

"Большинство отметило, что если поступающие данные будут соответствовать ожиданиям, смягчение денежно-кредитной политики на следующем заседании, вероятно, будет оправданным", - говорится в протоколе.

"Несколько" членов руководства подчеркнули, что они готовы были выступить за снижение ставки в июле. В то же время по итогам заседания американский ЦБ единогласным решением сохранил ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. Она находится на максимальном уровне за 23 года.

Трейдеры оценивают вероятность снижения ставок Федрезервом на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании в 65,5%, по данным CME FedWatch.

Акции Target Corp. подскочили в цене на 11,2% по итогам торгов в среду. Владелец одной из крупнейших в США сетей дисконтных магазинов увеличил чистую прибыль во втором финансовом квартале на 42%, причем результат превзошел прогнозы рынка.

Капитализация Toll Brothers выросла на 5,6%. Компания, специализирующаяся на строительстве домов класса "люкс", в третьем квартале 2024 финансового года снизила чистую прибыль почти на 10%, но улучшила годовой прогноз.

Бумаги производителя оборудования для тестирования электронных систем Keysight Technologies подорожали на 13,9% на сильной отчетности.

Take-Two Interactive Software нарастила рыночную стоимость на 3,4% после новостей о планах выпустить видеоигру Borderlands 4 в следующем году. Продажи игр этой франшизы на данный момент превышают 87 млн экземпляров. Новая часть будет доступна владельцам консолей PlayStation, Xbox и персональных компьютеров.

Котировки акций BigBear.ai взлетели на 27,1%. Поставщик программного обеспечения на основе искусственного интеллекта (ИИ) стал субподрядчиком по контракту с Федеральным управлением гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) на $2,4 млрд.

Поставщик решений для оборонной отрасли V2X Inc. получил заказ от армии США на $3,7 млрд. Его рыночная стоимость увеличилась на 13,4%.

Бумаги TJX Cos. подорожали на 6,1%. Сеть магазинов товаров по сниженным ценам во втором квартале 2025 финансового года увеличила чистую прибыль на 11%, выручку - на 6% и улучшила годовые прогнозы.

Сеть универмагов Macy's Inc. во втором финансовом квартале вернулась на прибыльный уровень, но выручка не оправдала ожиданий, и компания ухудшила ее годовой прогноз. Котировки акций эмитента рухнули на 12,9%.

Американские депозитарные расписки (ADR) китайского онлайн-ритейлера JD.com Inc. упали на 4,2% после новостей о выходе Walmart из его капитала.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в среду повысился на 0,14% и составил 40890,49 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 0,42% - до 5620,85 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,57% и составил 17918,99 пункта.