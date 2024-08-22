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Правительство Германии планирует спасти судостроительную компанию Meyer Werft

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Правительство Германии намерено предоставить помощь судостроительной компании Meyer Werft, столкнувшейся с финансовыми трудностями.

Компания, занимающаяся строительством круизных лайнеров класса "люкс", переживает один из самых тяжелых кризисов в своей 229-летней истории в условиях высоких цен на энергоносители и сырьевые товары, пишет газета Financial Times.

"Мы все хотим обеспечить дальнейшее существование верфи, а вместе с ней и всего того, что от нее зависит", - заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе встречи с представителями Meyer Werft в четверг.

Компании необходимо почти 2,8 млрд евро в этом году, чтобы профинансировать строительство новых лайнеров, отмечает FT.

По данным германского новостного агентства DPA, стороны согласовали сделку, в рамках которой правительство ФРГ приобретет долю в Meyer Werft на некоторое время и вольет 400 млн евро в капитал компании.

Германия Meyer Werft
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