Япония заявила о нарушении ее воздушного пространства военным самолетом КНР

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Китайский разведывательный самолет в понедельник нарушил воздушное пространство Японии, сообщили Силы самообороны страны.

По утверждению военного ведомства, китайский разведывательный самолет Y-9 вошел в воздушное пространство страны над островами Дандзё префектуры Нагасаки в Восточно-Китайском море. Он находился там около двух минут.

В связи с этим Силы самообороны Японии поднимали в воздух свои истребители.