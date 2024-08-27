Что произошло за день: вторник, 27 августа

Осмотр Курской АЭС главой МАГАТЭ, дело в отношении иностранных журналистов, работавших в Судже, заочный арест топ-менеджеров "Роснано"

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Глава МАГАТЭ посетил Курскую АЭС. Рафаэль Гросси заявил, что видел следы атаки беспилотников. Он сказал, что реакторы на станции не имеют защитной оболочки и в случае внешнего воздействия возможен ядерный инцидент. По словам Гросси, АЭС работает в режиме, близком к нормальному.

- В Кремле заявили, что не используют мессенджеры, включая Telegram, в служебных целях. Об этом Дмитрий Песков заявил, отвечая на вопрос журналистов о том, просили ли чиновников чистить переписки в Telegram.

- ФАС возбудила дела против "МТС", "Мегафона" и "Вымпелкома", которые не отменили дополнительную плату для абонентов в Крыму.

- ФСБ возбудила дела в отношении иностранных журналистов, работавших в Судже.

- Суд в Москве заочно арестовал бывшего зампреда правления "Роснано" Олега Киселева и экс-гендиректора "Роснано Капитал" Ирину Рапопорт по уголовному делу об особо крупной растрате.

- Замоскворецкий суд Москвы обратил в доход государства имущество экс-депутата Сергея Сопчука на сумму более 41 млрд рублей. По данным ФСБ, он скрылся в ОАЭ в 2021 году.

- Грузинские банки восстановили работу с платежной системой "Золотая корона".